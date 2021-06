Vernier (ots) - Reisevorbereitungen erfordern einen einfachen Zugang zu präzisen Informationen. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ändern sich die Bedingungen für die Ein- und Ausreise in andere Länder ständig. Zur Vorbereitung und als Entscheidungsgrundlage für die Sommerferien stellt der TCS eine Europakarte zur Verfügung, die den Zugang zu den aktuellen Reiseinformationen auf der TCS-Website vereinfacht.Wohin und unter welchen Umständen kann man diesen Sommer in die Ferien reisen? Seit die kantonalen, nationalen und internationalen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Kraft getreten sind, bereitet diese Frage vielen Schweizerinnen und Schweizern Kopfzerbrechen. Dennoch wollen 47% der Bevölkerung ihre Ferien im Ausland verbringen. Dies zeigt das aktuelle TCS-Reisebarometer. Um den Reisenden ihre Wahl zu vereinfachen, stellt der TCS auf www.tcs.ch eine kostenlose Europakarte mit allen vor der Abreise notwendigen Informationen zur Verfügung. Auf der Karte sind unter anderem die beliebtesten europäischen Reiseziele wie Italien, Spanien und Kroatien zu finden.Die Karte zeigt, welche Art von Test zur Einreise erforderlich ist und wie viele Stunden vor der Abreise dieser gemacht werden muss. Ebenso ersichtlich ist die Dauer einer eventuellen Quarantäne, die Bestimmungen zum Tragen von Masken und zu Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie mögliche Ausgangssperrzeiten. Alle Informationen wurden vom TCS in Zusammenarbeit mit seinen europäischen Partnern erhoben und überprüft. Die Empfehlungen des BAG und des EDA wurden ebenfalls mit einbezogen. Neben europäischen Reisezielen sind für Reisen innerhalb der Schweiz auch die kantonalen Massnahmen über diese Karte zugänglich.Mit dem ETI Schutzbrief -welcher auch COVID integriert hat- begleitet und versichert der TCS die Schweizer Bevölkerungen auf Reisen seit über 60 Jahren. Damit die Reise ein freudiges Ereignis wird, unterstützt der TCS auch bei der Wahl des Reiseziels und der Vorbereitung der Reise. Praktische Informationen betreffend der Pandemiesituation und der politischen Lage im Zielland, Notrufnummern und die Fortbewegungsmöglichkeiten vor Ort werden regelmässig aktualisiert und sind seit vielen Jahren kostenlos auf der TCS-Webseite (https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/laenderinfos/) zugänglich.Für Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS, ist die Vermittlung dieser Reiseinformationen ein wesentlicher Bestandteil des Engagements des Clubs für sichere Mobilität. "Die Schweizer lieben es, zu reisen. Deshalb ist es wichtig, dass die gesamte Bevölkerung Zugang zu zuverlässigen und umfassenden Informationen für die Vorbereitung und Entscheidung für eine Reise innerhalb der Schweiz wie auch ins Ausland hat."Sobald das Reiseziel feststeht, vervollständigt die medizinische Online-Plattform TCS MyMed die Vorbereitung der Sommerferien. Zahlreiche Fachartikel zu den Themen Mobilität, Reisemedizin und Reiseinformationen, die in Zusammenarbeit mit Schweizer Gesundheitsexperten, führenden Spitälern, Arztpraxen, Universitäten, Verbänden und Stiftungen sowie dem Bundesamt für Gesundheit entstanden sind, stehen jederzeit zur Verfügung. Ein Telemedizinservice in Zusammenarbeit mit Dr.Now ermöglicht, auch im Ausland von der Fachkompetenz der TCS-Ärzte zu profitieren und online eine erste Diagnose über die TCS MyMed-Webseite (https://tcs-mymed.ch) zu erhalten.Covid-Line by TCS MyMed & HirslandenDie Covid-Line beantwortet Fragen von TCS-Mitgliedern zum Thema Coronavirus. Dank der Partnerschaft mit Hirslanden, dem grössten medizinischen Netzwerk der Schweiz, werden sogar schwierige Fälle von kompetenten Ärzten individuell behandelt.Über die Covid Line erhält man:-medizinischen Rat oder eine Konsultation im Falle von Symptomen.-in kürzester Zeit in der Nähe des Wohnortes einen Termin für einen Coronavirus-Test.-Auskunft zu Quarantäne oder Isolierung.-Informationen über die Pandemiesituation in einem Land, in welches man reisen möchte.-Informationen über die geltenden Verhaltens- und Hygienevorschriften.Kontakt:058 827 67 00 (ohne Zuschlaggebühren).Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00, Samstag von 08:00 bis 16:00.Pressekontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.ch,www.pressetcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100871985