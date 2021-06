San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Rack-Scale-Plug-and-Play-Lösungen bringen die Leistung, Effizienz, Qualität und Kostenvorteile kommerzieller Off-the-Shelf-Lösungen in das Design und den Betrieb von Rechenzentren. Diese schlüsselfertigen Rack-Lösungen sind bereits in Tausenden von Racks im Einsatz und bieten die Einfachheit einer Cloud mit der Leistung, Sicherheit und den Kostenvorteilen einer On-Premise-InfrastrukturCOMPUTEX 2021 Virtual -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerk- und Green-Computing-Technologien, bietet schlüsselfertige, vordefinierte, vorab getestete und validierte Lösungen auf Rack-Ebene für die anspruchsvollsten Workloads in modernen Rechenzentrumsumgebungen. Supermicro bietet komplette Racks an, die mit den neuesten Servern, Storage, Netzwerkgeräten, Verkabelungen, Softwarekonfigurationen und Managementinfrastrukturen vorkonfiguriert sind, die von einem globalen, internen Team von Rechenzentrumsexperten entwickelt und gebaut werden.Die Nachfrage nach einer Cloud-nativen Rechenzentrumsinfrastruktur mit der Leistung, Effizienz und den überlegenen TCO von On-Scale-Systemen vor Ort, die als kommerzielle Standardlösung (COTS) geliefert werden können, steigt. Lösungen für Rechenzentren erfordern die Integration vieler verschiedener Produkte und Technologien, darunter Server, Speicher, Netzwerke und Software, um Qualität, Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Rack-Scale-Plug-and-Play-Lösungen bieten eine schlüsselfertige Option, die von einem globalen Team von Supermicro-Rechenzentrumsexperten für bestimmte Workloads entwickelt und getestet wurde. Das Angebot umfasst modernste Optionen für überragende Leistung, einschließlich neuer flüssigkeitsgekühlter Konfigurationen, die einen optimalen Wirkungsgrad bieten und mit geringeren Kosten und reduzierter Umweltbelastung arbeiten. Supermicro arbeitet direkt mit den Kunden an der Systemarchitektur, den Workload-Anforderungen und der endgültigen Lösungsvalidierung. Supermicros Produktionsstätte enthält eine komplette 1-Megawatt-Rack-Level-Burn-In-Anlage mit L11/L12-Tests sowie Benchmarking-Tools und Experten."Mit Rack Scale Plug and Play bringen wir unser Systemdesign-Know-how und unsere Bausteinarchitektur auf die Rack-Ebene, um echte Rechenzentrumslösungen im Maßstab 1:1 zu liefern und unseren Kunden zu helfen, eine komplett getestete und validierte Lösung mit minimaler Vorlaufzeit zu implementieren", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir haben Rack-Level-Lösungen entwickelt, die auf die am schnellsten wachsenden und anspruchsvollsten Workloads ausgerichtet sind, einschließlich Cloud, KI und 5G. Die Lösungen wurden für überragende Leistung, Effizienz und Kosten entwickelt und beinhalten modernste Technologien, einschließlich der neuesten Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 3. Generation, hochdichte SuperBlade-Konfigurationen, GPU-optimierte Systeme mit bis zu 16 GPUs und All-Flash NVMe Petascale-Speichersysteme."Ausgewählte Rack Level DesignsDie Rack-Level-Designs von Supermicro zielen zunächst auf die Bereiche Cloud, KI, 5G/Edge und High Performance Computing (HPC) ab und basieren auf Supermicros gesamter Produktlinie von über 100 anwendungsoptimierten Systemen. Diese Bausteine umfassen Hyper-, SuperBlade®, die Twin-Produktfamilie (BigTwin®, TwinPro® und FatTwin®), Ultra-, CloudDC-, GPU-, Telco/5G- und Edge-Server und sind mit den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation.Charles Liang, CEO von Supermicro, präsentierte auf der Computex Taipei am 2. Juni 2021 Rack Scale Plug and Play Lösungen.Um mehr über Supermicro Rack Level Solutions zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website:www.supermicro.com/rack-scale-plug-and-playInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner "We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.