PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 385 auf 340 Franken gesenkt. Analyst Justin Smith begründete die gekürzten Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen Zweifeln, dass der Pharmakonzern im nächsten Jahr seinen Umsatz werde steigern können. Er fürchtet, dass sich die Bewertung der Aktie dem Sektorschnitt der vergangenen Jahre wieder annähern wird. Die Hoffnung, bald wieder optimistischer zu werden, wolle er aber nicht aufgeben./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 05:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

