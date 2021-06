19.05.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) werden gut zugehört haben: Biden's Klimagipfel brachte nochmals den Fokus auf die Klimaproblematik. Die EU, USA und andere Staaten erhöhten - teilweise kräftig - ihre Klimaziele für die nächsten Jahre. Natürlich war der Klima-Gipfel passender Anlass und nicht Auslöser für diese Zielsetzungen. Auf jeden Fall aber machen die neuen Vorgaben eines deutlich: NEL's Aktie am Ende "nur noch 5,2 %" im Minus. Warum? Was ist mit NIKOLA's Kursanstieg? Und Everfuel? Plug Power's Aktie mit Chancen - First Mover, starke Partner, volle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...