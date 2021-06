Quant Infinity Solutions AG, ein führendes quantitatives FinTech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, hat heute arty auf den Markt gebracht einen webbasierten Portfolioberater gestützt auf künstlicher Intelligenz. arty zeigt Anlegern jeder Größe, wie sie professionelle und zuverlässige Anlageportfolios erstellen können. Die hochentwickelte Technologie und Forschung von Quant Infinity würde normalerweise nur professionellen Investoren und Institutionen zur Verfügung stehen.

Junge Menschen stehen mehr denn je unter Druck sich um ihre private Vorsorge zu kümmern. Auch der historische Tiefstand der Bankzinsen gibt ihnen keinen guten finanziellen Ausblick für Ihre Zukunft. Mithilfe von arty können alltägliche Anleger einen Zugang zu personalisierten, KI-gesteuerten Anlageportfolios und ermöglicht ihnen konsistente und stabile Anlagarenditen zu erzielen.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet arty eine reine Beratungsleistung an. Es gibt keine versteckten Gebühren und Kunden müssen kein zusätzliches Brokerage-Konto eröffnen. Zudem behalten Kunden die volle Kontrolle über ihre Anlagen und haben jederzeit die Wahl, einen bestimmten Handel abzulehnen.

Millionen von Menschen wenden sich an die Börse, um ihre Ersparnisse, für die private Vorsorge oder für größere Anschaffungen, anzulegen. Es ist jedoch nachgewiesen, dass Kleinanleger tendenziell eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen und sogar Verluste erleiden. Abgesehen davon ist es oft überfordernd und aufwändig eine Aktie auszuwählen, kontinuierlich zu analysieren entscheiden, was zu tun ist, wenn etwas schief geht.

arty nutzt bewährte und KI optimierte Prinzipien, um das ideale Portfolio für jeden Anleger zu empfehlen und bei Marktveränderungen kontinuierlich zu aktualisieren. Datengenbasierte KI-Entscheidungen und strategische Diversifizierung bietet Portfolios mit niedrigeren Risiken und höheren erwarteten Renditen, als Anleger eigenständig erzielen könnten. Zudem kann die Technologie die bestehenden Aktien eines Anlegers berücksichtigen und ein optimiertes Portfolio um sie herum aufbauen.

Die kostenlose Testversionen werden bis Juni 2021 verfügbar sein. Anschließend wird den Kunden eine monatliche Pauschalgebühr je nach gewähltem Service berechnet: Basis Individuell Professional.

KI und ML

Wir wollen die Vorteile einer professionellen KI-gestützten Anlageberatung durch arty nicht nur unseren größten Kunden anbieten, sondern auch gewöhnlichen Anlegern. Seit den 80er Jahren hat sich künstliche Intelligenz zum Goldstandard für die Verwaltung von Portfolios entwickelt und liefert bessere Renditen und ein geringeres Risiko als ein menschlicher Portfoliomanager.

Jetzt verbreitern wir den Zugang zu dieser Technologie und ermöglichen Anlegern jeglicher Grösse, den Zugang zu einer personalisierten, datengestützten Beratung. Wir hoffen, dass Investoren dieses Angebot als Alternative zur riskanten Aktienauswahl sehen und als einen Weg betrachten, nachhaltige als auch langfristige Renditen für ihr Vermögen zu erzielen, so Fabrice Tischhauser, CEO bei der Quant Infinity Solutions AG.

Um diese Beratung zu erleichtern, hat Quant Infinity eine Webapplikation entwickelt, die es Kunden ermöglicht, direkt mit arty zu interagieren und die Beratung auf ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen. arty bietet den Benutzern eine einsatzbereite Lösung zur Verfügung, die ermöglicht, ihre aktuellen Investitionen aus dem Universum von 4.000 Einzelaktien auszuwählen und anschließend, ein ausgeglichenes Portfolio mit einer perfekten Mischung von ETFs zu erhalten.

arty bietet folgende Vorteile:

Korrelationsarmer Ansatz bei der Portfoliokomposition

monatliches Rebalancing

Anpassung der Risikotoleranz

Integration von Bestandsaktien

Zugang zu aktiv verwalteten, systematischen ART-Fonds

Zuverlässige Renditen bei niedrigem Risiko.

Wir freuen uns auch, Anlegern mit Fonds ab 200.000 CHF eine persönliche Betreuung zu bieten. In diesem Fall wird arty durch unsere kompetenten Finanzberater ergänzt, um eine individuelle Beratung zu ermöglichen, erläutert Fabrice Tischhauser, CEO, Quant Infinity Solutions AG.

Über arty

Arty is ein Robo-Advisor, der Sie mithilfe künstlicher Intelligenz unterstütz, höhere Investitionsrenditen zu erzielen. arty versteht die Herausforderungen denen Anleger im Alltag gegenüberstehen. Um diese zu überwinden, hat Quant Infinity eine Webapplikation entwickelt, die es Kunden ermöglicht, professionelle, personalisierte Anlageberatung in Echtzeit zu erhalten.

Mit Hauptsitz in Zürich, kann arty Sie bei der Strukturierung Ihres persönlichen Portfolios beraten oder Sie können direkt in einen der von arty verwalteten Fonds investieren. Kunden mit einem liquiden Vermögen von mehr als 200.000 CHF werden von arty und einem persönlichen Beratern betreut um ein erweitertes und personalisiertes Angebot an Dienstleistungen anzubieten.

arty ist Teil der Quant Infinity Solutions AG, einem PolyReg-Mitglied.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.arty.fund.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210603005050/de/

Contacts:

James W. Montlake

arty@arty.fund