Die respektierte Führungskraft in der Automobilbranche tritt dem in Budapest ansässigen Unternehmen für automatisiertes Fahren bei

BUDAPEST, Ungarn, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AImotive, ein führendes in Budapest ansässiges Technologieunternehmen für automatisiertes Fahren gab heute bekannt, dass Arnaud Lagandré seinem Team als kaufmännischer Leiter (CCO) beitreten wird. Arnaud Lagandré bringt für das in Budapest ansässige Team mehr als 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Automobilbranche mit, die er auf europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Positionen bei Continental erworben hat.



Der kaufmännische Leiter hat eine fundierte Kenntnis über ADAS und die Märkte für automatisiertes Fahren, nachdem er sechs Jahre lang als Leiter von Continentals Segment ADAS LiDAR in Santa Barbara, Kalifornien, verbracht hat. Arnaud leitete ein Team von Ingenieuren, die an der Entwicklung von Solid-State LiDAR zur Nutzung in automatischen Fahrzeugen arbeiteten, anschließend das globale ADAS R&D-Team und letztendlich die nordamerikanische Geschäftseinheit. In seiner neuen Rolle bei AImotive wird Arnaud sich um die geschäftlichen Bemühungen des Unternehmens kümmern, einschließlich internationaler Verkäufe und dem Management von Partnerbeziehungen und Marketing.

Arnaud sprach über seine Entscheidung, tiefer in das automatische Fahren einzutauchen und sagte: "Die Branche ist sich bewusst, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein einzelner Akteur es schaffen wird, ein sicheres und zuverlässiges automatisches Fahrzeug im Alleingang einzuführen. (…) Die Zeit ist reif für Partnerschaften und die enge Zusammenarbeit von Fachleuten allgemein". Er fügte hinzu: "Ich habe den Eindruck, dass das Automobil-Portfolio von AImotive einem identifizierten Bedarf in der Branche entspricht, um eine Lücke sowohl in der Entwicklung von Geschwindigkeit als auch der Zuverlässigkeit von Wahrnehmungsalgorithmen in Grenzfällen zu schließen".

"Der Beitritt von Arnaud im AImotive-Team ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen", sagte László Kishonti, Gründer und CEO von AImotive. "Die Tatsache, dass eine Top-Führungskraft aus einem respektierten Automobilunternehmen unserer Vision einer automatischen Zukunft zustimmt, ist eine starke Validierung unserer Philosophie und Technologie".

Arnaud wird in AImotives Hauptsitz in Budapest arbeiten und mit dem internationalen kommerziellen Team in München, den USA und Japan zusammenarbeiten.

Die Antworten auf häufig an Almotives neuen CCO gestellte Fragen finden Sie hier.

