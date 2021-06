Die Aktien von CTS Eventim, einem Ticketverkäufer in der Unterhaltungsbranche, befinden sich aktuell in einem kurzfristigen steilen Aufwärtstrend. Am Vortag kamen die Titel deutlich zurück und erreichten im Tagestief 56,64 Euro, bevor es dann wieder nach oben ging. Der Stopp der Long-Position wurde im Gewinn erreicht. Der Stopp wurde am Vortag auf 56,70 Euro hochgezogen und im Tageshandel erreicht. Die Aktien sollten ...

