DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Saint-Gobain mit starkem Ausblick

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Tendenziell knapp behauptet starten die europäischen Börsen in den Donnerstag. Der DAX fällt in einem ruhigen Feiertagshandel um 0,1 Prozent auf 15.584 Punkte, bei nur geringen Ausschlägen der Einzelwerte. Der Euro-Stoxx-50 gibt 0,2 Prozent auf 4.082 Punkte ab. Angeführt wird die Gewinnerliste in Europa von den Bauwerten, deren Index mit einem starken Ausblick von Saint-Gobain um 0,3 Prozent steigt. Saint-Gobain selbst gewinnen 3,5 Prozent. Der Baukonzern rechnet im ersten Halbjahr mit einem Rekordergebnis.

Auch der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte zieht weiter an. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf die weiter steigenden Ölpreise. Brent lässt nun die Marke von 70 Dollar je Fass deutlich hinter sich. Gestützt werden die Ölpreise unter anderem vom Rückgang der Öl-Lagerbestände in den USA. Auf der Verliererseite steht der Index der Versorger, der mit einem Minus von 0,7 Prozent unter der wieder zunehmenden Tapering-Diskussion leidet.

Von der Tages-Agenda sind zunächst keine Impulse zu erwarten, in Europa werden überwiegend lediglich angepasste Dienstleistungs-PMIs bekannt gegeben. In den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und der ADP-Bericht als Vorläufer des großen Mai-Arbeitsmarktberichts veröffentlicht. Dieser wird am Freitag bekannt gegeben. Am späten Abend stehen dann noch die Beschlüsse zu Veränderungen in der DAX-Familie auf der Agenda.

Tapering rückt immer näher - Fed-Bilanz wird verkleinert

Aufmerksam beobachtet wird, dass die Tapering-Diskussion an den Märkten wieder Fahrt aufnimmt. Anlass sind Äußerungen von Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia. Er ruft laut zu einem Nachdenken über ein Abschmelzen der Stimulierungsmaßnahmen auf. Laut Marktteilnehmern dürften Einschnitte bei den Anleihenkäufen im August auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole offen angekündigt werden. Und die Bestände der New Yorker Fed-Zentrale an Unternehmensanleihen sollen bereits jetzt reduziert werden. "Damit ist klar: Die Bilanz der Fed wird nun verkürzt", so ein Beobachter.

Der Euro wird weiterhin eng an der Marke von 1,22 Dollar gehandelt. Rücksetzer unter diese Marke waren zuletzt immer wieder schnell aufgefangen worden.

Andererseits untermauern die neuen chinesischen Wirtschaftsdaten das Bild einer abnehmenden Wirtschaftsdynamik. Der Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe ist im Mai auf 55,1 von 56,3 zurückgegangen. In Europa und in den USA zeigen die Indikatoren dagegen eine zunehmende Dynamik. Sollte die "Liquiditätsmaschine" in den USA gebremst werden, könnte sie in China schon bald wieder angeworfen werden, heißt es deshalb am Markt.

Remy auf Allzeithoch - Vallourec mit Kapitalerhöhung schwach

Remy Cointreau steigen um 0,4 Prozent auf 170,50 Euro. Im frühen Geschäft hatten sie mit 176,60 Euro bereits ein neues Allzeithoch markiert. Damit könnten sie die Konsolidierung der vergangenen Wochen beenden und die Hausse fortsetzen. Die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr weisen nach oben, das EBIT hat die Erwartungen geschlagen, und der Getränkekonzern hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Vallourec starten dagegen sehr schwach in die Sitzung. Der Kurs fällt um 5,7 Prozent auf 27,42 Euro. Der Stahlkonzern erhöht das Grundkapital und will so die Umstrukturierung abschließen. Vallourec meint zwar, die Kapitalerhöhung sei von Kreditgebern garantiert. Der Gewinn wird aber durch die Kapitalerhöhung verwässert.

Kapitalerhöhung drückt Bauer

Auch die Aktien der Bauer AG fallen mit den Details zur Kapitalerhöhung. Sie geben um 2,3 Prozent nach auf 12,90 Euro. Bauer will die neuen Aktien im Verhältnis 13 zu 5 zum Stückpreis von 10,50 Euro ausgeben. Sie können vom 8. bis 21. Juni bezogen werden. Einerseits spricht die Konjunktur in den USA und Europa für eine gute Entwicklung des Baumaschinenkonzerns. Die sich abschwächende Wirtschaftsdynamik in China könnte allerdings die Erwartungen dort bremsen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.082,22 -0,15 -6,28 14,91 Stoxx-50 3.466,03 -0,28 -9,88 11,51 DAX 15.583,58 -0,12 -19,13 13,59 MDAX 33.463,20 -0,05 -17,11 8,66 TecDAX 3.369,91 0,20 6,56 4,89 SDAX 16.301,11 0,08 12,33 10,40 FTSE 7.061,12 -0,66 -46,88 10,02 CAC 6.514,23 -0,11 -7,29 17,34 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,19 0,01 -0,43 US-Zehnjahresrendite 1,60 0,01 -1,08 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Mi, 18:39 % YTD EUR/USD 1,2186 -0,21% 1,2193 1,2212 -0,2% EUR/JPY 133,77 -0,02% 133,87 133,85 +6,1% EUR/CHF 1,0976 +0,10% 1,0963 1,0973 +1,5% EUR/GBP 0,8609 -0,08% 0,8615 0,8620 -3,6% USD/JPY 109,79 +0,20% 109,77 109,61 +6,3% GBP/USD 1,4155 -0,11% 1,4154 1,4166 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,3901 +0,09% 6,3895 6,3794 -1,7% Bitcoin BTC/USD 38.727,51 +2,43% 37.962,15 37.914,26 +33,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,09 68,83 +0,4% 0,26 n.def. Brent/ICE 71,60 71,35 +0,4% 0,25 +39,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,03 1.908,70 -0,7% -12,68 -0,1% Silber (Spot) 27,87 28,16 -1,0% -0,29 +5,6% Platin (Spot) 1.187,70 1.193,13 -0,5% -5,43 +11,0% Kupfer-Future 4,61 4,59 +0,3% +0,02 +30,6% ===

