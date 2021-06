Bremen (ots) - Voller Einsatz für die Wieder-Eröffnung der Außengastronomie: Anheuser-Busch InBev Deutschland wird am kommenden Wochenende mit 50 hochwertigen Verkaufswagen in vielen deutschen Städten vor Ort sein und lokale GastronomInnen in ihrer Außengastronomie unterstützen. Die ersten 50 Gäste an den teilnehmenden Gastronomiebetrieben können sich über ein Beck's Unfiltered "auf's Haus" freuen."Überall in Deutschland freuen sich die Menschen auf frisch gezapftes Bier und den damit verbundenen Genuss und die Geselligkeit. Wir freuen uns darauf, den Menschen diesen Wunsch gemeinsam mit unseren Partner:innen in der Gastronomie erfüllen zu können", so Fried Allers, Unternehmenssprecher von AB InBev Deutschland. "Wir stellen mit unserem Event-Team insgesamt 50 unserer hochwertigen Ausschankwagen bereit, so dass in vielen deutschen Städten unser neues, naturtrübes Pils Beck's Unfiltered, ein Corona Extra oder ein anderes unserer besonderen Biere genossen werden kann."In einem großen Teil Deutschlands haben die Inzidenzwerte abgenommen, so dass die Gastronomie ihre Außenbereiche gemäß der Bundesregelungen zur Notbremse wieder eröffnen darf. AB InBev und die Partner:innen in der Gastronomie haben gemeinsam Hygienekonzepte entwickelt, da Sicherheit und Gesundheit der Kund:innen, der Partner:innen und nicht zuletzt der MitarbeiterInnen an erster Stelle stehen.Die bereitgestellten Verkaufswagen stehen den Gastronom:innen für ihre Außengastronomie zur Verfügung und werden durch die Betreiber:innen und ihr Personal selbst betrieben. Neben Lokalen in Bremen, München, Köln und Leipzig nehmen auch gastronomische Betriebe in vielen weiteren deutschen Städten teil. Die vorherige mehrmonatige Sperre stellt viele Gastronom:innen vor eine existenzielle Gefahr. Anheuser-Busch InBev Deutschland hat Gastronominnen und Gastronomen in dieser Zeit mit den der Brauerei zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, und steht zu ihrem Bekenntnis, dass die Herausforderungen der Pandemie nur gemeinsam zu lösen sind.Anheuser-Busch InBev DeutschlandAnheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Spaten, Corona) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Gastronomieobjekt StadtBeach Lounge 04249 LeipzigConne Island 04277 LeipzigHeidebad 06126 Halle (Saale)Hinni's Strandoase 26757 BorkumAnatolia 26935 StadlandCenter Parcs Nordseeküste 26969 ButjadingenKugelbake Halle 27476 CuxhavenGraftwerk 27749 DelmenhorstRiva 27753 DelmenhorstLUV 28195 BremenBeach Club White Pearl 28199 BremenAladin Music-Hall 28309 BremenSparta 28717 BremenVivaldi 28844 WeyheDAX Bierbörse 38100 BraunschweigArs Vivendi 38855 WernigerodeAngerspitze Riesenrad 38855 WernigerodeWaldgasthaus Plessenburg 38871 IlsenburgTalsperre Rappbode 38889 ElbingerodePier House 48155 MünsterPillhuhn 49393 LohneFühlinger See 50769 KölnHelios37 50825 KölnDas Nyx 53111 BonnAgostea 63584 GründauIl Diamante 70771 Leinfelden-EchterdingenZom Täle - Die Kulturkneipe 73660 UrbachGasthaus Siebenbrunn 81543 MünchenHuber am See 82319 AmbachLa Bodega 85521 DachauFeringasee 85774 UnterföhringOLI-BA-BA 99974 MühlhausenPressekontakt:Fried-Heye AllersPublic Affairs Manager GermanyAnheuser-Busch InBev+49 (0)151 204 316 03friedheye.allers@ab-inbev.comOriginal-Content von: AB InBev, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134217/4931820