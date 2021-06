Hamburg (ots) - "Voll erwischt" ist das Schwerpunktthema der aktuellen BARBARA (ab sofort im Handel) - und deshalb hat Barbara Schöneberger eine echte Expertin in Sachen Klatsch und Tratsch und Geheimniskrämerei eingeladen: Frauke Ludowig, seit 27 Jahren Moderatorin von "Exclusiv - Das Starmagazin". Die klärt aber gleich mal auf, dass es im Boulevard heute nicht mehr so sehr darum gehe, Promis etwas aus den Rippen zu leiern: "Das war früher mal der Anspruch: den Leuten in die tiefsten Keller folgen, ihnen das Privateste entreißen und möglichst grell auszuleuchten." Da habe sich etwas verändert. Einerseits bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, "denn die möchten das Grelle gar nicht mehr" - anderseits aber auch bei ihrer Berufsauffassung. "Es geht auch um Anstand und darum, die Geheimnisse anderer bewahren zu können", sagt die 57-Jährige. Ihr Gradmesser? "Ich mache den Selbsttest: Wie würde ich mich fühlen, wenn ich in dieser Situation so dargestellt werden würde? Fühle ich mich dabei unwohl, wird es nicht gezeigt. Und wir haben eine Menge Bilder von Prominenten im Schrank, die besoffen in der Ecke liegen oder sonst wie abgestürzt sind. Aber da bleiben sie auch."



