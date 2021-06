Microsoft hat ein Event rund um die nächste Windows-Generation für den 24. Juni angekündigt. Es werden unter anderem ein großes Redesign der Nutzeroberfläche und weitere Neuerungen erwartet. Nur eine Woche nachdem Microsoft-Chef Satya Nadella das "größte Windows-Update der letzten Dekade" angeteasert hat, verschickt das Unternehmen schon Einladungen für ein Event mit dem Titel: "What's next for Windows" - "Was steht als nächstes für Windows an". Neben Nadella wird auch Microsofts Produktchef Panos Panay durchs Event führen. Microsoft-Event am 24. Juni: Die nächste Generation ...

