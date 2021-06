In vielen Fällen entspricht in der Gebäudeversicherung die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert. Und trotz Unterversicherungsverzichtsklausel droht bei zu starken Abweichungen im Versicherungsfall ein deutlicher Abzug bei der Entschädigung. Mehr Sicherheit für Versicherer und Vermittler liefert an der Stelle das Wertermittlungstool "Wert14" der SkenData GmbH, erklärt deren CEO und Co-Founder Sven Jantzen.Die aktuelle Versicherungssumme eines Gebäudes zu ermitteln, kann ein langwieriger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...