Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik steht am heutigen Donnerstag kräftig unter Druck. Grund zur Beunruhigung ist dies allerdings nicht. Es handelt es sich hier lediglich um einen Dividendenabschlag von 1,15 Euro je Aktie, der heute bei den Aktien abgezogen wurde. Derweil läuft weiter alles rund bei Evonik.Der Spezialchemiekonzern hat den Vertrag mit Vorstandschef Christian Kullmann um fünf Jahre verlängert. Somit bleibt Kullmann bis Mai 2027 an der Konzernspitze, wie Evonik am Mittwoch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...