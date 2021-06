Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Bis gegen zehn Uhr fiel der Euro auf 1,2182 Dollar. Am Vorabend war der Euro noch mit 1,2210 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2186 (Dienstag: 1,2225) Dollar festgesetzt.Am Vormittag werden in der Eurozone Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht. Wichtige ...

