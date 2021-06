Der noch junge Autobauer Tesla ist mit Rückrufaktionen bestens vertraut. Jetzt muss der US-Konzern erneut aktiv werden, was die Aktie am Mittwoch klar belastete.Rund 6.000 Fahrzeuge wurden am Mittwoch von Tesla zurückgerufen. Die Befürchtung: Die Bremssattelschrauben könnten sich lockern, was möglicherweise zu einem Verlust des Reifendrucks und damit zu einem Crash führen könnte. Die Schrauben werden nun entsprechend nachgezogen - kostenlos natürlich.Der Rückruf erfolgt zudem freiwillig und umfasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...