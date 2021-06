Manche Aktien können überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften, selbst wenn sie bereits sehr bekannt sind. Die FAANG-Aktien sind ein gutes Beispiel dafür. Wer jedoch die Chancen erhöhen will, Multi-Bagger-Aktien zu finden, ist besser dran, an unerforschten Stellen zu suchen. Das sind oft Small-Cap-Aktien, die von den Branchenexperten abgetan, vergessen oder einfach übersehen wurden. Das Tolle an diesen Aktien ist, dass sie, sobald sie sich gut entwickeln, die Aufmerksamkeit professioneller Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...