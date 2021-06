Bielefeld (ots) - Für die Optimierung des Erscheinungsbildes von Körper- und Gesichtshautstellen ist DERMEDICOS ein zuverlässiger Ansprechpartner. Die Unternehmung ermöglicht Behandlungen in den Bereichen Hautverjüngung, Problemhaut und Kosmetik. Für den Gesichtsbereich führen die Fachkräfte Permanent-Make-up-Leistungen bei den Augenbrauen, beim Lidstrich und bei den Lippen durch.Die Medizinische Pigmentierung, eine Weiterentwicklung des kosmetischen Permanent Make-ups, kaschiert optische Beeinträchtigungen verlässlich, die beispielsweise nach einer Krebsbehandlung (Brustaufbau) entstanden sind und unter diesen die Betroffenen oftmals stark leiden.Die Methode Fadenlifting lässt das Gesicht zuverlässig jünger aussehen und ein chirurgischer Eingriff erübrigt sich. Die verwendeten Fäden sind biokompatibel und somit sehr hautverträglich sowie im Körper selbst auflösend. Das Gewebe erhält durch diese Fäden eine frische Stützstruktur. Diese Methode eignet sich ausgezeichnet für die Hautstraffung. Eine weitere Alternative ist das nicht invasive Fadenlifting mit Collagenfäden.Weitere Verbesserungen der Hautbilder erzielen die Bio-Remodellierung mit Profhilo ® sowie die Mesotherapie. Die Behandlungen sind schonend und nahezu schmerzfrei. Matt wirkende Haut erholt sich und wirkt dynamisch sowie frisch.Bei DERMEDICOS profitieren Kunden von verschiedenen Peelings, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten durchgeführt werden können. Die Anwendungen entsprechen vollständig den vielfältigen Hautbedürfnissen der Kunden.Gerade wenn Sie auf der Suche nach "Scalp Pigmentierung Bielefeld (https://www.dermedicos-melle.de/)" sind, haben Sie in DERMEDICOS den gold-richtigen Experten gefunden.Schon junge Menschen, Frauen und Männer, beklagen lästigen Haarausfall. Fehlen die Haare im Gesicht, ändert sich das Gesamterscheinungsbild. Die Betroffenen leiden unter dem neuen Aussehen. Die Gründe sind vielfältig. Bei mehr als 60 % der Männer lässt sich der Haarausfall mehrheitlich im Stirnbereich oder an den Schläfen erkennen. Dichtes Haar widerspiegelt kulturübergreifend jugendliches Aussehen, Attraktivität und Lebensfreude. Spezialistin Daniela Lee fügt hinzu: "Unterstützt werden kann diese Behandlung durch eine PRP LIKE Behandlung"Die neuen medizinischen sowie technischen Möglichkeiten eignen sich perfekt, um den Betroffenen effizient und zuverlässig zu helfen. Zwei verschiedene Behandlungsmethoden stehen zur Auswahl: Die Haar Mesobehandlung und die Kopfhautpigmentierung. Diese zweite Behandlungsmethode wird auch als Scalp Micropigmentierung (SMP) bezeichnet. Sie ist schonend und verhältnismäßig preiswert. Mit den Fachbehandlungen von DERMEDICOS zeigen sich Verbesserungen schon nach der ersten Anwendung und die Kunden dürfen ein optimales Ergebnis bestaunen.Die Methode erzielt neue optische Wahrnehmungen. Farbpigmente unter der Kopfhaut lassen das Haar fülliger erscheinen. Von bloßem Auge ist der Haarausfall nicht mehr wahrnehmbar. Bei schütterem und längerem Haar sieht der Haarwuchs kräftiger sowie dichter aus.Mit dem "Shave-Effekt" wirken haarlose Kopfhautstellen und Millimeter-Haarschnitte wie neu rasiert. Diese Behandlung ist äußerst zeitintensiv. Deshalb empfehlen Mitarbeiter von DERMEDICOS, die gewünschte Haarlinie während eines persönlichen Kontakts zu besprechen.Narben, die von einer Haartransplantation herführen, überdeckt die Scalp Micropigmentierung effizient. Dank der Pigmentierung verbessert sich das Erscheinungsbild. Diese Methode kaschiert Unfallnarben, Operationsnarben und Verbrennungsnarben in gleicher Weise verlässlich. Ein zufriedenstellendes Ergebnis benötigt rund 2 bis 3 Behandlungen je nach Ausgangslage. Zudem bietet DERMEDICOS Phalluspigmentierungen an, die dank einer Farbanpassung des Neophallus ein stimmiges Resultat hervorbringen.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Scalp Pigmentierung Bielefeld", erhalten Sie auf https://www.dermedicos-melle.de/Pressekontakt:Daniela Leedermedicos@mail.de05422-9101460Original-Content von: Dermedicos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156290/4931899