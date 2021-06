Das einzige Unternehmen seiner Größe, das sich auf die Gesundheit der Frau konzentriert

Ein neuer Beginn mit dem Versprechen, Frauen zuzuhören, um ihre gesundheitlichen Bedürfnisse zu verstehen und dringend notwendige Lösungen zu finden

Organon (NYSE: OGN) feiert heute mit Mitarbeitern und Frauen in der ganzen Welt seine Einführung als globales Unternehmen für die Gesundheit der Frau, während die Unternehmensleitung an der New York Stock Exchange (NYSE) den Börsenbeginn einläutet. Im Eingestehen, den Erfahrungen von Frauen zuhören und daraufhin handeln zu müssen, um die Herausforderungen im Bereich der Gesundheit der Frau zu meistern, hat Organon Stimmen aus der ganzen Welt gesammelt und die "Wall of Voices" (Wand der Stimmen), eine multimediale Installation vor der NYSE, errichtet.

Organon setzt sich für die täglichen Gesundheitsbedürfnisse der Frau ein und legt einen Schwerpunkt auf den Bereich der reproduktiven Gesundheit, mit dem Gesundheitsprobleme einhergehen, die für Frauen einzigartig sind, sowie Krankheiten, die Frauen unverhältnismäßig oft betreffen. Die "Wall of Voices" dient dazu, Perspektiven, Stimmen und Bilder von Frauen aus der ganzen Welt aufzuzeigen. Sie hebt diese Gesundheitsprobleme hervor und steht symbolhaft für das Engagement von Organon. Frauen von überall sind eingeladen, das "Mikrofon" zu ergreifen und ihrer Stimme über die "Wall of Voices" unter HereForHerHealth.com Ausdruck zu verleihen.

"Bei Organon sind wir für die Gesundheit von ihr da. Unsere Vision ist es, einen besseren und gesünderen Alltag für alle Frauen in der ganzen Welt zu schaffen. Es gibt kein anderes Gesundheitsunternehmen mit unserer globalen Präsenz, das sich dafür einsetzt, Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, und das sich darauf konzentrieren wird, Arzneimittel und Lösungen zu finden, die sie so dringend benötigen", sagte Kevin Ali, Chief Executive Officer bei Organon. "Es ist der richtige Zeitpunkt, dass Organon für Frauen und Gesundheitskräfte mehr Optionen vorantreibt und die Zukunft der Gesundheit der Frau mitgestaltet."

Vielfältiges Portfolio wird das nachhaltige Wachstum ankurbeln

Zu Beginn wird das Portfolio von Organon aus mehr als 60 Arzneimitteln und Produkten mit internationaler Präsenz bestehen, um Menschen in mehr als 140 Märkten zu bedienen, wobei fast 80% seines Jahresumsatzes in Höhe von 6,5 Mrd. US-Dollar außerhalb der USA generiert werden. Auf dieser Grundlage ist Organon überzeugt, dass es sich in einer guten Position befindet, um ausgehend von seiner Geschäftsbasis von 2021 ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich zu verzeichnen.

Organon umfasst drei Kernsäulen, die von dem neuen Fokus der Geschäftsführung und kommerziellen Investitionen profitieren werden:

Gesundheit der Frau : Aufbauend auf NEXPLANON (Etonogestrel-Stäbchen), zusammen mit seinen Geschäften für die reversible Langzeitverhütung und Fruchtbarkeit und gestärkt durch seine kürzlich angekündigte vorgeschlagene Übernahme von Alydia Health, einem Unternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Prävention von Krankheits- und Sterbefällen von Müttern konzentriert, die durch Blutungen nach der Geburt oder anomale Uterusblutung verursacht werden.

: Aufbauend auf NEXPLANON (Etonogestrel-Stäbchen), zusammen mit seinen Geschäften für die reversible Langzeitverhütung und Fruchtbarkeit und gestärkt durch seine kürzlich angekündigte vorgeschlagene Übernahme von Alydia Health, einem Unternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Prävention von Krankheits- und Sterbefällen von Müttern konzentriert, die durch Blutungen nach der Geburt oder anomale Uterusblutung verursacht werden. Biosimilars : Eine entscheidende Wachstumssäule mit Produkten, die in verschiedenen Teilen der Welt verfügbar sind, einschließlich RENFLEXIS (Infliximab-abda) und BRENZYS (Etanercept) in der Immunologie und ONTRUZANT (Trastuzumab-dttb) in der Onkologie. Das Know-how von Organon liegt in der Vermarktung dieser Produkte, um den Zugang zu ihnen für mehr Menschen in der Welt zu ermöglichen.

: Eine entscheidende Wachstumssäule mit Produkten, die in verschiedenen Teilen der Welt verfügbar sind, einschließlich RENFLEXIS (Infliximab-abda) und BRENZYS (Etanercept) in der Immunologie und ONTRUZANT (Trastuzumab-dttb) in der Onkologie. Das Know-how von Organon liegt in der Vermarktung dieser Produkte, um den Zugang zu ihnen für mehr Menschen in der Welt zu ermöglichen. Etablierte Marken: 49 renommierte Produkte im Atemwegs-, Herz-Kreislauf-, Dermatologie- und nicht-opioiden Schmerzbereich.

Frauen im Mittelpunkt: Organon's Ansatz für Innovationen

Die FuE-Philosophie von Organon lautet, ein Unternehmen rund um die Bedürfnisse der Patientinnen aufzubauen und das Ziel zu verfolgen, für Frauen Behandlungsoptionen zu finden und voranzutreiben, die es ihnen ermöglichen, jeden Tag ihres Lebens auf die bestmögliche Weise zu verbringen.

"Seit viel zu langer Zeit und bei viel zu vielen verbreiteten Leiden, wie starken, schmerzhaften und unregelmäßigen Blutungen, Inkontinenz, Menopause und vielem Anderen, wurde Frauen gesagt, diese Umstände als Teil ihres Lebens zu akzeptieren und sich damit abzufinden", sagte Sandy Milligan, Head of Organon Research Development. "Die Mission von Organon ist es, dies zu ändern. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz sehr erfolgreich sein wird wir hoffen, die Fähigkeit zu erlangen, Krankheiten früher zu erkennen, die Fähigkeit, den Verlauf von Krankheiten und Bedingungen der gesundheitlichen Vorsorge zu ändern und schließlich die Lebensqualität für Frauen in allen Lebensphasen zu verbessern."

Die ausgedehnten globalen Kapazitäten des Unternehmens in der klinischen Entwicklung und Patientensicherheit, regulatorischen und medizinischen Angelegenheiten positionieren es gut, um vielversprechende Arzneimittel, Diagnosen und Produkte mit dem höchsten Potential zu identifizieren, um einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Frauen zu nehmen.

Vorstand, der überwiegend aus Frauen besteht, wird das Team aus engagierten Mitarbeitern leiten

Organon ist davon überzeugt, dass das Vorhaben, die Gesundheit der Frau zu verbessern, grundlegend für die Gleichberechtigung ist, die es im eigenen Unternehmen durchsetzen möchte. Die Vertretung von Frauen im Vorstand die 70% der Positionen einnehmen liegt höher als in jedem anderen S&P 500 Gesundheitsunternehmen. Zusammen mit den Mitarbeitern von Organon, die eine globale Gemeinschaft von 9.000 Mitarbeitern stellen, sind sie in ihrem Ziel vereint, die Gesundheit von Frauen in der ganzen Welt zu stärken.

Ein Live-Webcast des Börsenstarts wird auf der NYSE-Website heute ab 9:30 a.m. EST verfügbar sein.

Über Organon

Organon (NYSE: OGN) ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das durch die Ausgliederung aus Merck (außerhalb der USA und Kanada als MSD bekannt) entstanden ist und sich auf die Verbesserung der Gesundheit von Frauen im Laufe ihres Lebens konzentriert. Das Unternehmen, das sich für die Gesundheit der Frau einsetzt, verfügt über ein Portfolio von mehr als 60 Arzneimitteln und Produkten in einer Reihe von Therapiebereichen. Die Produkte von Organon generieren angeführt durch das Portfolio der reproduktiven Gesundheit, verbunden mit einem expandierenden Biosimilar-Geschäft und einem stabilen Franchising etablierter Arzneimittel Zahlungsströme, die die Investitionen in Wachstumschancen für die Gesundheit der Frau in der Zukunft, einschließlich die Unternehmensentwicklung, unterstützen werden. Organon nimmt zudem Gelegenheiten wahr, um mit innovativen Biopharmaunternehmen zusammenzuarbeiten, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Produkte zu vermarkten, indem es ihre Reichweite und Präsenz in schnell wachsenden internationalen Märkten stärkt.

Organon ist durch seine schiere Größe und geografische Reichweite, seine erstklassigen Vermarktungsfähigkeiten und nahezu 9.000 Mitarbeiter global präsent. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Jersey City, New Jersey.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.organon.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Organon Co., Jersey City, N.J., USA

Diese Pressemitteilung von Organon Co. (das "Unternehmen") kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie "erwarten", "vorhaben", "antizipieren", "planen", "glauben", "suchen", "schätzen", "werden" oder Begriffen mit ähnlichen Bedeutungen zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen der Unternehmensführung und unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten. Wenn sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen.

Zu Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem allgemeine Branchensituationen und Wettbewerb, allgemeine wirtschaftliche Faktoren, einschließlich Zinsraten- und Währungswechselkursschwankungen, die Auswirkungen des kürzlichen globalen Ausbruchs der neuen Coronavirus-Erkrankung (COVID-19), die Auswirkungen der Pharmaindustrieregulierung und Gesetzgebung des Gesundheitswesens in den USA sowie auf internationaler Ebene, globale Entwicklungen hin zu Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen, technologische Fortschritte, neue Produkte und Patente, die durch Wettbewerber erlangt werden, Herausforderungen im Bereich der Entwicklung neuer Produkte, einschließlich der Erhaltung von Marktzulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Marktsituationen korrekt einzuschätzen, Schwierigkeiten oder Verzögerungen in der Herstellung, die finanzielle Instabilität von internationalen Volkswirtschaften sowie staatliche Risiken, die Abhängigkeit der Effektivität von Patenten und anderen Schutzrechten für innovative Produkte des Unternehmens und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitverfahren und/oder behördliche Maßnahmen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Anderem öffentlich zu aktualisieren. Zusätzliche Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich im Registration Statement auf Formblatt 10, nachgelesen werden und stehen auf der Internetseite der SEC (www.sec.gov) zur Verfügung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medien:

Karissa Peer

(614) 314-8094

Kate Vossen

(732) 675-8448

Investoren:

Jennifer Halchak

(201) 275-2711

Edward Barger

(267) 614-4669