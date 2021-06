Original-Research: GK Software SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu GK Software SE



Unternehmen: GK Software SE

ISIN: DE0007571424



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.06.2021

Kursziel: 160,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



GKs Lösungsangebot ist künftig auch auf der IBM Cloud verfügbar

GK Software hat gestern eine Zusammenarbeit mit IBM verkündet. Im Zuge der Kooperation wird Einzelhändlern die CLOUD4RETAIL-Suite nun auch auf der Basis von Hybrid-Cloud-Technologien von IBM und Red Hat zugänglich gemacht. Nach der Ende 2020 angekündigten Verfügbarkeit auf Microsoft Azure erhöht GK damit abermals die Flexibilität seiner Kunden.



Cloud-Angebot weiter gestärkt: Durch die Partnerschaft avisieren GK und IBM eine beschleunigte Durchsetzung der Hybrid-Cloud innerhalb der Einzelhandelsbranche, damit Kunden ihre Innovationen effektiver vorantreiben und Omnichannel-Erlebnisse verbessern können. Hinsichtlich einer praktikablen Umsetzung der Installations- und Konfigurationsprozesse wird GK Software die von Red Hat entwickelte Produktreihe OpenShift in das Leistungsportfolio integrieren, da diese eine Orchestrierung über mehrere Clouds sowie eine einfache Verwaltung ermöglicht.



Frühere Partnerschaft mit IBM verspricht breiten Kundenzugang: Die beiden Unternehmen führten nach Unternehmensangaben bereits bis 2012 v.a. im Vertriebsbereich eine langjährige Partnerschaft, bevor IBM das Geschäftssegment 'Retail Store Solutions' für ca. 850 Mio. US-Dollar an den japanischen Technologiekonzern Toshiba verkaufte. Damals war IBM mit einem Marktanteil von 22% führend bei POS-Kassensystemen, während Toshiba mit 7% auf dem vierten Platz lag. Unserer Ansicht nach dürfte im Rahmen der strategischen Partnerschaft insbesondere der Marktzugang zu langjährigen IBM-Kunden forciert werden. Ermöglicht wird dies durch eine ausgelaufene Vereinbarung zwischen IBM und Toshiba, die IBM bis zuletzt untersagte, ehemalige Kunden hinsichtlich POS-Lösungen zu adressieren. Zudem befindet sich GK Software bezogen auf Marktanteilsgewinne gegenüber Toshiba laut der RBR-Studie 'Global POS Software' in einer deutlich besseren Wettbewerbssituation.



[Abbildung]



Fazit: Die Zusammenarbeit mit IBM ist für GK Software ein weiterer Schritt auf dem Weg, den Einzelhandel im Rahmen seiner Cloud-Transformation sowie der Konzeption von Omnichannel-Prozessen zu begleiten und die Marktposition als führender Anbieter von Einzelhandelssoftware zu stärken. Wir sind von der Qualität des operativen Geschäfts weiterhin überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 160,00 Euro.





