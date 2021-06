Das in München sitzende Unternehmen Celonis hat bei Investoren eine zehnstellige Summe einsammeln können. Damit stellte das Startup gleich zwei deutschlandweite Rekorde auf. Eine Milliarde Dollar gab es in einer aktuellen Finanzierungsrunde für das IT-Startup Celonis. Celonis schaffte damit etwas, das noch kein Startup zuvor in Deutschland erreichen konnte. Es ist das erste Mal, dass ein junges Unternehmen mit solch einer hohen Summe unterstützt wird. Durch die neue Finanzspritze konnte Celonis seinen Wert auf insgesamt elf Milliarden Dollar steigern und darf sich ...

