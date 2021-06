Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB5F60/ WKN HVB5F6) von der HypoVereinsbank/UniCredit auf die Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212).Eines der Schlusslichter unter den Werten aus dem deutschen Index für mittelgroße Aktiengesellschaften, dem MDAX, sei im vergangenen Jahr die Lufthansa gewesen. Um 34 Prozent seien die Anteilscheine der Kranich-Aktie eingebrochen - wenig verwunderlich. Schließlich habe die Airline wegen der Pandemie fast ihre gesamte Passagierflotte stilllegen müssen - und am Ende sogar vom Staat gerettet werden. Zwar würden die Entwicklungen an der Impfstoff-Front zuversichtlich stimmen. Bis zur Normalität sei es allerdings noch ein weiter Weg. ...

