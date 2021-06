Das noch im Januar und bis in den Februar hinein herrschende hohe Mengenangebot an Originalware ist auf dem Altkleidermarkt erkennbar einer Knappheit gewichen: "Wir sind komplett leer und bedienen nur noch Bestandskunden", beschreibt etwa eine großer Sammler den Umschwung. "Wir haben Anfragen von Kunden, die wir schon lange nicht mehr in der Leitung hatten, die wir aber nicht bedienen können und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...