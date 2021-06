Alamos Gold Inc. meldete gestern, dass der Vorstand des Unternehmens die Ausschüttung der quartalsweisen Dividende des Unternehmens erklärt hat. Diese wird sich laut Angaben auf 0,025 US-Dollar je Stammaktie belaufen.



Die Dividende ist am 30. Juni zahlbar an diejenigen Aktionäre, die sich zum Handelsschluss am 16. Juni im Besitz von Stammaktien des Unternehmens befanden.



2021 ist bereits das zwölfte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen eine Dividende ausschüttet, heißt es in der Pressemitteilung. Das Unternehmen hat demnach bisher 208 Millionen Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an seine Aktionäre gezahlt.



