Die Zockerei mit AMC setzt sich am Donnerstag fort. Die Aktie der Kinokette gewinnt vorbörslich 18 Prozent auf 73,60 Dollar, nachdem der Kurs am Mittwoch um 95 Prozent zugelegt hatte. "Mit der fundamentalen Entwicklung hat das schon längst nichts mehr zu tun", sagt Alicia Reese, Analystin bei Webbush Securities."Normalerweise müsste AMC mit dem 7-, höchstens 9-fachen EBITDA für 2023 bewertet werden", so Reese im Interview mit Yahoo Finance. "Aktuell kommt das Unternehmen aber auf ein 44-faches EBITDA."

