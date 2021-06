DJ SENTIMENT/Schieflagen nehmen ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chance auf eine Short-Squeeze am deutschen Aktienmarkt wird kleiner, wie Behavioral-Finance-Analyst Joachim Goldberg mit Blick auf die neue Umfrage zum DAX-Sentiment sagt. "Denn die Zahl der schief liegenden Akteure hat sich während der vergangenen beiden Wochen nicht auffallend deutlich, doch peu à peu vermindert", so Goldberg, der die Umfrage für die Frankfurter Börse durchführt und bewertet. Damit habe auch die Zahl potenzieller Nachfrager an der Unterseite abgenommen. Größere Nachfrage sei bei einem DAX-Rücksetzer nun frühestens zwischen 15.250 und 15.200 Punkten zu erwarten.

Verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche schrumpfte unter den institutionellen Anlegern das Bären-Lager nun um sechs Prozentpunkte auf 41 Prozent und das Bullen-Lager um zwei Prozentpunkte auf 31 Prozent. Entsprechend wuchs der Anteil der Neutralen um acht Prozentpunkte auf 28 Prozent.

Bei den Privaten wuchs der Anteil der Bullen um sechs Prozentpunkte auf 40 Prozent. Hier schrumpfte das Bären-Lager um einen Prozentpunkt auf 34 Prozent und das neutrale Lager um fünf Prozentpunkte auf 26 Prozent.

Mehr Optimismus auch unter US-Privatanlegern

Auch unter den US-Privatanlegern hat der Optimismus laut der neuen AAII-Umfrage zugenommen. Hier stieg der Anteil der Bullen um 7,7 Prozentpunkte auf 44,1 Prozent. Der Anteil der Bären ging um 6,6 Prozentpunkte zurück auf 19,8 Prozent. Das neutrale Lager veränderte sich kaum, es schrumpfte geringfügig um 0,9 Prozentpunkte auf 36,1 Prozent.

Allerdings war der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit dem 28. Oktober gefallen.

