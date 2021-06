Nach dem Kurseinbruch von MorphoSys am Vortag haben Anleger am Donnerstag nur Trippelschritte zurück in die Aktien des Biotechnologieunternehmens gewagt. Am Morgen zogen die im MDAX gelisteten Papiere des Antikörperspezialisten zunächst fast um zwei Prozent an, notierten aber zuletzt nur noch hauchdünn im Plus.

