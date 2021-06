Noch vor einem Monat jagte ein NFT-Verkaufsrekord den nächsten. Mittlerweile ist es wieder vergleichsweise still um NFT geworden. Das zeigt sich auch deutlich an den damit generierten Umsätzen. Der NFT-Markt erreichte am 3. Mai 2021 seinen bisherigen Höhepunkt: An nur einem Tag wurden Krypto-Token im Wert von 102 Millionen US-Dollar verkauft. In der Woche um den Rekordtag wurden insgesamt sogar NFT für 170 Millionen Dollar verkauft. Einen Monat später zeigt sich indes ein anderes Bild. Hintergrund zum Krypto-Hype: Was sind eigentlich NFT? Nach Recherchen der Krypto-Nachrichtenseite ...

