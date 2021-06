Das Brandenburger Landesumweltamt hat Tesla erlaubt, mit Funktionsprüfungen der Maschinen in seiner Gigafactory zu beginnen - die insgesamt schon 16. Vorabgenehmigung. Tesla ist dem Produktionsstart in seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide wieder einen Schritt näher gekommen. Zwar läuft das Hauptverfahren noch immer, aber Brandenburgs Landesumweltamt (LFU) hat dem US-Elektroautobauer im Rahmen der schon 16. Vorabgenehmigung erlaubt, die Maschinen in der Fabrik zu testen - gegen die Warnungen von Umweltverbänden. Tesla testet Funktionsfähigkeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...