Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA bestätigte der ISM Index zuletzt das derzeitige Narrativ einer dynamischen Nachfrage bei gleichzeitigen Angebotsengpässen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe sei auf 61,2 gestiegen - ein Plus von 0,5 Punkten - und befinde sich damit weiterhin deutlich im expansiven Bereich. Die Auftragslage erweise sich als dynamisch (67; +2,7 Punkte), während sich das Produktionswachstum verlangsamt habe (58,5; -4 Punkte). Dies gehe einher mit Problemen beim Beschäftigungsaufbau (50,9; -4,2 Punkte) und langen Lieferzeiten (78,8; +3,8 Punkte). Somit blicke man gespannt auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag, der zeigen werde, wie schnell die US-Bürger zurück auf den Arbeitsmarkt drängen würden. Im April habe der Beschäftigungsaufbau deutlich unter den Erwartungen gelegen, was den Konsensus jedoch nicht davon abhalte, eine Anknüpfung an die vielversprechenderen Daten aus dem März zu unterstellen. ...

