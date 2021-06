Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Gegenüber dem Schlusskurs der letzten Handelswoche startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am Montag bei rund 169,90 Prozentpunkten mit einem deutlichen Aufschlag von 34 Basispunkten, so die Börse Stuttgart.Im bisherigen Wochenverlauf sei die Schwankungsbreite mit 61 Basispunkten jedoch sehr gering - und so notiere der Euro-Bund-Future am Mittwochvormittag geringfügig über der Marke von 170 Prozentpunkten. ...

