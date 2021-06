Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt und sich weiter von den heftigen Verlusten der vergangenen Wochen erholt. Am Mittag klettert die bekannteste Kryptowährung um 4,8 Prozent auf 39.324 Dollar. Elon Musk hat sich seit Tagen nicht mehr zum Bitcoin geäußert. Das liegt womöglich an einer Twitter-Auswertung.Vom Tief Mitte Mai hat der Bitcoin nun 30 Prozent zugelegt. Allerdings sind die Verluste seit dem Hoch im April noch immer schmerzhaft: Damals hatte ein Bitcoin fast 65.000 Dollar gekostet.

