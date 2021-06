Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft hat per 2. August 2021 Amaury d'Orsay zum neuen Head of Fixed Income ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Der designierte Anleihenchef werde Nachfolger von Eric Brard, der in den Ruhestand gehe. Darüber hinaus sei bekannt geworden, dass Gilles Dauphiné mit gleichem Stichtag stellvertretender Anleihenchef von Europas größter Vermögensverwaltungsgesellschaft werde. Darüber würden die Franzosen per Aussendung informieren. ...

