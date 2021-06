Wien (www.fondscheck.de) - GAM Investments hat ein neues Büro in Singapur eröffnet und Terence Bong zum Leiter für die Kundenbetreuung in der Republik und der Region Südostasien ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde damit auch den neuen Standort leiten und für das Business Development und die Pflege der Kundenbeziehungen in Singapur und der Region Südostasien verantwortlich sein. ...

