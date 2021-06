03.06.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager ist vorbei: Jetzt muss auch operativ wieder der Drive gezeigt werden, den man bis "vor den Bilanzproblemen" an den Tag legte. Zumindest wenn man wieder an die alten Kursniveaus anknüpfen will. Nachdem gestern Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, meldete Plug power vor wenigen Minuten ehrgeizige, konkrete Pläne für das Plug Power Renault Joint Venture - HYVIA startet an 4 Standorten - 30 % Marktanteil in 2030 angestrebt, am Gesamtmarkt für ...

