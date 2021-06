Als Portfoliomanager Lukas Spang vor wenigen Tagen eine Umfrage auf Twitter nach den drei besten Vorständen aus dem Small- und Microcap-Bereich startete, stand ein Name bei fast allen Teilnehmern auf der Liste: Matthias Schrade, CEO von DEFAMA Deutsche Fachmarkt. User Borsti hatte auch gleich die passende Begründung für die enorme Popularität von Schrade parat: "Auf ... The post DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Small Cap mit Kultstatus appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...