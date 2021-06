Nach der gestrigen Kursrallye bei der Novavax Aktie stehen die Zeichen heute in der US-Vorbörse auf Gewinnmitnahmen. Am Mittwoch war der US-Biotechtitel, der ein heißes Eisen bei den COVID-19 Impfstoffen in der finalen klinischen Testphase hat, im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...