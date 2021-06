Wien (www.fondscheck.de) - Svetlana Thaller-Honold (43) übernimmt per Anfang Juli 2021 die Leitung des Bereichs Nachhaltigkeitsmanagement bei der Gothaer, so die Experten von "FONDS professionell".Sie folge auf Thomas Barann (63), der in den Ruhestand gehe.Thaller-Honold habe nach ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften, Geschichte und Romanistik an der Universität Köln zunächst in der Privatwirtschaft im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement gearbeitet. Seit 2007 sei sie als Nachhaltigkeitsberaterin für die VDI Technologiezentrum GmbH tätig gewesen. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sei die Beratung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gewesen. Sie habe das BMBF in nationalen, europäischen und internationalen Gremien zur Nachhaltigkeitsforschung vertreten, das Ministerium bei der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sowie bei der Einführung des Nachhaltigkeitsmanagements im Ministerium selbst unterstützt. Im März 2020 sei sie als Senior-Expertin für Nachhaltigkeitsmanagement zur Gothaer gewechselt. ...

