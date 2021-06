Erst kündigte der Ex-Präsident Donald Trump eine neue Plattform an, dann startete er einen Blog. Und der ist auch schon wieder Geschichte. Wenige Wochen nach dem Start löscht Donald Trump seinen Blog "From the Desk of Donald J. Trump". Sein Sprecher Jason Miller bestätigte CNBC, die Seite werde nicht zurückkehren. Noch am vergangenen Sonntag klang das anders: Der Politiker habe seine "beherzte Rückkehr in die sozialen Medien vollbracht", hieß es da. Trump hatte nach dem Bann von allen etablierten sozialen Medien angekündigt, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...