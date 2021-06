Versmold (ots) - Im Rahmen der umfangreichen Qualitätskontrollen sind bei vereinzelten Packungen der Marke Reinert Bärchen Qualitätsmängel festgestellt worden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund eines Maschinendefektes geringfügige Mengen Metallstaub auf Produkte gelangt sind. Hierdurch besteht nach Prüfung und Einschätzung unabhängiger Sachverständiger keine Gesundheitsgefährdung. Dennoch hat sich TFB vorsorglich entschieden, im Rahmen eines öffentlichen Rückrufs möglicherweise betroffene Produkte aus dem Handel zurückzurufen und Verbrauchern die Möglichkeit zum Umtausch zu geben. Kunden können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Dies betrifft folgende Produkte:Reinert Bärchen-Wurst:Alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vor und einschließlich dem 05.07.2021Reinert Bärchen Geflügel-Wurst:Alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vor und einschließlich dem 01.07.2021Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHEsther RitthoffBeim Alten Gaswerk 522761 HamburgTelefon: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: The Family Butchers Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153469/4932108