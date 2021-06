DJ Zum internationalen Start des neuen Healthcare-Unternehmens Organon & Co. Inc.: Ein guter Tag für die Frauengesundheit

New York/München (pts005/03.06.2021/15:35) - * Executive Leadership Team von Organon & Co. Inc. läutet den ersten Handelstag an der New Yorker Börse ein (NYSE: OGN). * Susanne Fiedler, Chief Commercial Officer Organon & Co. Inc.: "Wir stellen Frauen in den Mittelpunkt unseres Handelns, um dringend benötigte Lösungen und Therapien für ihre ungedeckten Gesundheitsbedürfnisse zu entwickeln." * Mit einem avisierten Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar ist Organon & Co. Inc. das weltweit einzige globale Gesundheitsunternehmen dieser Größenordnung mit Schwerpunkt in Frauengesundheit.

Den ersten Handelstag an der New Yorker Börse (NYSE) hat das Executive Management des neuen globalen Gesundheitsunternehmen Organon & Co. Inc. (Organon, mit Sitz in Jersey City, NJ, USA) um 9:30 Uhr Ortszeit persönlich eingeläutet: Mit Organon betritt heute ein Pharmaunternehmen den Weltmarkt, das gezielt die Gesundheitsfragen von Frauen in den Mittelpunkt seines Handelns rückt. "Wir gründen heute nicht nur ein neues Unternehmen", erklärt Susanne Fiedler, Chief Commercial Officer von Organon & Co. Inc. "Wir verpflichten uns, das Leben von jeder Frau jeden Tag gesünder und besser zu machen. Wir werden Frauen zuhören, ihre bisher oft unberücksichtigten Gesundheitsanliegen verstehen, und Therapien und Gesundheitslösungen entwickeln, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind."

Den Gesundheitsbedürfnissen von Frauen Gehör schenken

Knapp eine Woche nach dem internationalen Tag der Frauengesundheit am 28. Mai demonstriert Organon dieses Ziel heute mit einer großangelegten Audioinstallation vor dem Börsengebäude an der 11 Wall Street: Deutlich hörbar gibt die "Wall of Voices" Frauen und Meinungsbildner:innen aus der ganzen Welt symbolhaft eine Stimme, um ihre Gesundheitsanliegen zu artikulieren (unter dem folgenden Link sind diese Stimmen zu hören: http://www.HereForHerHealth.com ). Mit diesem Auftakt verbindet das Unternehmen seinen Anspruch, den gesundheitlichen Wünschen von Frauen dauerhaft Gehör zu schenken, um diese Wünsche auch erfüllen und dadurch einen Beitrag zu einer insgesamt gesünderen Welt leisten zu können.

60 bekannte Produkte aus den Bereichen "Frauengesundheit", "Fertilität", "Biosimilars" und "Etablierte Produkte"

Organon setzt auf ein Fundament von mehr als 60 bekannten Produkten aus den Bereichen "Frauengesundheit", "Fertilität", "Biosimilars" und "Etablierte Produkte", die ein breites Spektrum von Indikationen, wie Reproduktionsmedizin, Verhütung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Brustkrebs, Allergien und Asthma umfassen. Bereits heute werden diese wichtigen Therapien in über 60 Ländern auf über 140 Märkten bereitgestellt. In diesem breiten Portfolio wird Organon ungenutzte Potenziale aufspüren, mittelfristig aber auch Herstellungsprozesse und Lieferketten optimieren mit dem Ziel, weiterhin in neue Medikamente und Lösungen für Frauen zu investieren und diese weiterentwickeln zu können. Mit dieser Geschäftsbasis ist Organon gut positioniert für ein organisches Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.

Organon in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz (D-A-CH)

Fast 80 Prozent des avisierten weltweiten Umsatzes von 6,5 Milliarden US-Dollar werden außerhalb der USA erwirtschaftet. In der D-A-CH-Region ist Organon mit rund 100 Mitarbeitenden vertreten, die sich engagiert dafür einsetzen, das neue Unternehmen mit Firmensitzen in München, Wien und Luzern zu einem Spezialisten für Frauengesundheit zu entwickeln. Christoph Habereder, Managing Director Organon D-A-CH: "Eine gute medizinische Versorgung von Frauen muss frauenspezifisch sein. Das erreichen wir unter anderem, indem wir auf ein starkes und diversifiziertes Team setzen. Unser Cluster vereint 17 Nationalitäten, der Frauenanteil liegt bei 55 Prozent, der Anteil an Frauen in Führungspositionen mit 57 Prozent sogar nochmal darüber. Unsere Mitarbeiter:innen verstehen sich selbst als Gründer:innen von Organon, nahezu alle sind von Stunde null an dabei."

Aber nicht nur im Bereich Frauengesundheit und in der Unternehmensführung will Organon einen Unterschied machen. Mit einem starken Portfolio bewährter Produkte verfügt Organon bereits jetzt über eine solide Basis für das neue Unternehmen. "Hier wollen wir mithilfe enger Partnerschaften ungenutzte Potenziale ausschöpfen, die relevant für unsere drei Märkte sind", führt Christoph Habereder fort. "Daneben bietet sich im Bereich Biosimilars ein spannendes Feld. Hier streben wir auf der Basis unseres vorhandenen Portfolios ein nachhaltiges Wachstum an und arbeiten am Ausbau unserer bestehenden sowie neuer Kooperationen für einen breiteren Zugang zu Biosimilars in unserer Region."

Über Organon Organon (NYSE: OGN) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit Hauptsitz in Jersey City, New Jersey., das aus einer Ausgründung aus MSD (in den USA bekannt als Merck & Co. Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ) hervorgegangen ist und sich auf die Verbesserung der Gesundheit von Frauen konzentriert.

Das Unternehmen setzt auf ein Fundament von mehr als 60 bekannten Produkten aus den Bereichen "Frauengesundheit", "Fertilität", "Biosimilars" und "Etablierte Produkte", die ein breites Spektrum von Indikationen, wie Reproduktionsmedizin, Verhütung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Brustkrebs, Allergien und Asthma umfassen. Diese wichtigen Therapien werden von rund 9.000 Mitarbeitenden in über 60 Ländern auf über 140 Märkten bereitgestellt. In diesem breiten Portfolio wird Organon ungenutzte Potenziale aufspüren, mittelfristig aber auch Herstellungsprozesse und Lieferketten optimieren mit dem Ziel, weiterhin in neue Medikamente und Lösungen für Frauen zu investieren und diese weiterentwickeln zu können.

Weitere Informationen zu Organon finden Sie unter: http://www.organon.com

Organon ist erreichbar unter Tel.: 0800 3384 726, Fax: 0800 3384 726-0, E-Mail: dpoc.germany@organon.com, Internet: http://www.organon.com

