DJ Markit: Aktivität der US-Dienstleister wächst im Mai stark

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Mai stark gewachsen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 70,4 von 64,7 Punkten. Vorläufig war für Mai ein Wert von 70,1 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Mai beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 68,7 von 63,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die US-Konjunkturerholung hat im Mai einen Gang höher geschaltet, die Produktion des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors übertrafen alle bisherigen Höchststände deutlich", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. Die starke Korrelation zwischen PMI und Bruttoinlandsprodukt bedeute, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal ein schnelles - möglicherweise zweistelliges - Wachstum - erleben werde.

June 03, 2021 09:56 ET (13:56 GMT)

