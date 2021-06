Jerusalem (ots) - Benjamin Netanjahu müssen die Nackenhaare stramm gestanden haben beim Anblick der drei Männer, die den Koalitionsvertrag unterzeichnet (https://irre.taz.de/exec/mainmenu.pl'sid=cf20913f50d960b565338f128baef5c2&rm=open_article_id&bid=4891843)haben. Da sitzt Jair Lapid mit seinen neuen Partnern Naftali Bennett, ein ultrarechter Politiker, der wie kein anderer den Siedlungsbau im Westjordanland vorantreibt, und Mansour Abbas, streng religiöser Muslim und Antizionist, gemeinsam an einem Tisch.Wie soll das nur funktionieren, fragt man sich - nach all den Jahren der von staatlicher Seite forcierten Hetze gegen die arabische Minderheit und nach den jüngsten Straßenkämpfen zwischen jüdischen und arabischen Israelis (https://irre.taz.de/exec/mainmenu.pl'sid=cf20913f50d960b565338f128baef5c2&rm=open_article_id&bid=4847727). Das schwierige Bündnis ist auf Netanjahus eigenem Mist gewachsen. Gerade jetzt muss es funktionieren. Gerade jetzt müssen sich die vernünftigen Kräfte zusammentun, um das Land zur Ruhe zu bringen - wenigstens innenpolitisch.Die gute Nachricht ist, dass Netanjahu sehr wahrscheinlich und diesmal endgültig von der politischen Landkarte verschwindet. Die zweite gute Nachricht ist, dass in der nächsten Koalition die ultraorthodoxen Parteien - zwei Listen, die aus Prinzip keine Frauen aufstellen - sehr wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen werden. Das ist eine Chance, um der ungerechten Verteilung von Rechten und Pflichten im Land ein Ende zu machen, um auch die frommen Männer und Frauen zum Militärdienst und zur Integration in den Arbeitsmarkt zu verpflichten. Die beste Nachricht aber ist, dass die bislang gegnerischen Lager zur Kooperation gezwungen sind, wenn das Projekt gelingen soll.Dazu müssen sie einander zuhören. Dem frommen Muslim Mansour Abbas dürfte es recht seltsam anmuten, wenn er Merav Michaeli reden hört. Die Chefin der Arbeitspartei gendert auf eigene Art: Sie spricht ausschließlich in der weiblichen Form, und das sind im Hebräischen Substantiv, Verb und Adjektiv.Auch umgekehrt wird es Lerneffekte geben. Mauern einreißen, stabile Regierungsverhältnisse schaffen, das ist das Ziel. Wenn Lapids PartnerInnen eine friedliche Zusammenarbeit gelingt, dann schaffen es die anderen Israelis vielleicht auch.Pressekontakt:taz - die tageszeitungFranziska Schindlermeinung@taz.deOriginal-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42630/4932151