FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRIACELL THERAPEUTICS 8BTA CA10778Y3023
AB/FROM ONWARDS 03.06.2021 17:11 CET
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BRIACELL THERAPEUTICS 8BTA CA10778Y3023
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