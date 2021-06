DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

ACCENTRO Finanzvorstand Hans-Peter Kneip scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus



03.06.2021 / 18:00

ACCENTRO Finanzvorstand Hans-Peter Kneip scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus - Aufsichtsrat bedauert Entscheidung und dankt Kneip für seine hervorragende Arbeit - Vorstandsvorsitzender Lars Schriewer übernimmt kommissarisch das Finanzressort

Berlin, 03. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der ACCENTRO Real Estate AG hat sich in seiner heutigen Sitzung mit Hans-Peter Kneip, Finanzvorstand (CFO), im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Herr Kneip aus persönlichen Gründen zum 30. Juni 2021 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Die Verantwortung für das Finanzressort wurde vom Aufsichtsrat kommissarisch an den Vorstandsvorsitzenden Lars Schriewer übertragen. Der Prozess der Nachfolgesuche wurde bereits eingeleitet. "Der Aufsichtsrat der ACCENTRO Real Estate AG bedankt sich bei Hans-Peter Kneip für seine hervorragende Arbeit zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens und wünscht ihm für seine weitere Karriere viel Erfolg und alles Gute", so Aufsichtsratsvorsitzender Axel Harloff. Der Vorstandsvorsitzende Lars Schriewer ergänzt: "Mit großem Bedauern habe ich die Entscheidung meines Vorstandskollegen, sein Amt aus persönlichen Gründen niederzulegen, zur Kenntnis genommen. Herr Kneip hat die positive Entwicklung der Gesellschaft mit hohem persönlichem Engagement und großer Expertise vorangetrieben, besonders in den Bereichen Kapitalmarktfinanzierung, Investor Relations und Accounting/Controlling. Ich danke Herrn Kneip herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute."

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Christian Dose

WMP EuroCom AG

Barckhausstraße 1

60325 Frankfurt

E-Mail: c.dose@wmp-ag.de

Tel. +49 (0)69 2475689491

Mobil: +49 173 6679900

