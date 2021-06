DJ Aktien Schweiz erreichen neues Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen hat die Schweizer Börse am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht. Das alte Hoch wurde um neun Punkte übertroffen. Dabei bremsten nicht nur die luftigen Höhen den Leitindex, sondern auch der regionale Fronleichnams-Feiertag. Das Geschäft verlief auch zurückhaltend, weil der am morgigen Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Einen Vorgeschmack lieferten am Mittwoch der ADP-Bericht und wöchentliche Jobdaten, die beide einen stärkeren Arbeitsmarkt anzeigten als erwartet worden war. Zu gute Konjunkturdaten sind gegenwärtig ein zweischneidiges Schwert, weil die Börsianer misstrauisch in Richtung Notenbanken äugen. Auch unter den Fed-Bankern beginnt bereits die Debatte um ein Zurückfahren der Anleihekäufe.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.511 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 0 Aktien. Umgesetzt wurden 27,86 (zuvor: 27,67) Millionen Aktien.

Dies sorgte am Donnerstag für anziehende Marktzinsen, die die Bankenwerte nach oben brachten. So gewannen Credit Suisse 0,8 Prozent und UBS 1,2 Prozent.

Getragen wurde das Indexplus von den Schwergewichten Nestle (+0,3%), Novartis (+0,7%) und Roche (+1,1%).

In der zuletzt extrem festen Richemont-Aktie (-1%) wurden Gewinne eingesackt. Das Unternehmen hatte als Profiteur der wieder geöffneten Wirtschaft zahlreiche positive Analystenstimmen auf sich vereint. Die Swatch-Titel folgten um 0,6 Prozent nach unten.

Givaudan (+0,4%) reagierten mit kleinen Gewinnen auf die Meldung, dass der Aromenhersteller eine Partnerschaft mit dem chinesischen Onlinehandels-Giganten Alibaba eingeht. Dabei geht es um digitale Möglichkeiten für die Luxusparfümerie in China.

Schaffner konnte im ersten Halbjahr 2020/21 dank der guten Stellung in den Kernmärkten von der wirtschaftlichen Erholung profitieren. Die Aktie des Elektrokomponentenbauers aus Luterbach verteuerte sich um 1,2 Prozent.

