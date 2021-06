Die Aktie von BYD hat wieder ein gewisses Momentum entwickelt. Dazu dürfte auch eine Überarbeitung des renommierten Hang Seng beitragen. Der größte Hongkonger Aktien-Index nimmt einige neue Unternehmen auf. Das Unternehmen, an dem auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway beteiligt ist, wird dabei ein. Auch für Alibaba gibt es gute Nachrichten.Am Montag ist es so weit: Dann wird BYD im Hang Seng vertreten sein und knapp ein Prozent in einem der führenden Asien-Indizes ausmachen. Die Gewichtung ...

