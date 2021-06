DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatsektor schafft deutlich mehr Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Mai deutlich stärker als erwartet gestiegen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 978.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten ein Plus von nur 680.000 Jobs vorausgesagt. Im April waren nach revidierten Angaben 654.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, 88.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Markit: Aktivität der US-Dienstleister wächst im Mai stark

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Mai stark gewachsen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 70,4 von 64,7 Punkten. Vorläufig war für Mai ein Wert von 70,1 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Mai beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 68,7 von 63,5 Punkten im Vormonat.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 29. Mai 2021 deutlicher als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die saisonbereinigte Zahl um 20.000 auf 385.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 393.000 vorhergesagt.

US-Produktivität wächst im ersten Quartal wie erwartet

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2021 wie erwartet gewachsen. Wie das Arbeitsministerium in zweiter Veröffentlichung mitteilte, nahm sie gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 5,4 Prozent zu, was dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung entsprach. Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 5,5 Prozent gerechnet. Die Lohnstückkosten stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent, Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Rückgangs von 0,3 Prozent prognostiziert. Der Anstieg im vierten Quartal von 5,6 Prozent wurde auf 14,0 Prozent revidiert.

US-Rohöllagerbestände sinken deutlicher als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. Mai 2021 deutlicher als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,079 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um nur 2,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,662 Millionen Barrel reduziert.

Pkw-Zulassungen gewinnen im Mai dank deutscher Marken an Schwung

In Deutschland wurden im Mai 230.635 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, das entspricht einem Wachstum von 37,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Mai 2020 waren die Zulassungen allerdings pandemiebedingt zum Mai 2019 um rund 50 Prozent eingebrochen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte, legte der Anteil der privaten Zulassungen um 21,4 Prozent auf einen Anteil von 33,7 Prozent zu. Zuvor hatte bereits der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) für den Mai 2021 eine Zulassung von 230.600 Pkw berichtet.

Altmaier lehnt Steuererhöhungen zur Refinanzierung der Pandemiekosten ab

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt Steuererhöhungen zur Refinanzierung der im Rahmen der Corona-Pandemie ausgezahlten Wirtschaftshilfen ab. "Ich glaube, dass es falsch wäre, mitten in einer Krise die Steuern zu erhöhen", sagte Altmaier den Fernsehsendern RTL und n-tv am Donnerstag. Er setzte auf "solide Haushaltsführung", um die rund 300 Milliarden Euro schrittweise zurückzuholen. Das Ziel müsse "möglichst viel neues Wachstum sein", sagte Altmaier weiter.

Heftiger Streit um möglichen Anstieg der Spritpreise

Die künftige Entwicklung der Spritpreise hat knapp vier Monate vor der Bundestagswahl für heftigen Streit zwischen den Parteien gesorgt. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach am Donnerstag von einer "populistischen Benzinwutkampagne", nachdem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sich gegen deutlich höhere Benzinpreise gewandt hatten. Hintergrund der Debatte ist, dass durch die Einführung von CO2-Preisen für mehr Klimaschutz auch die Spritpreisen steigen dürften.

Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Bundesratsinitiative für Mietendeckel

Nach dem Scheitern des umstrittenen Berliner Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht haben die Koalitionsfraktionen von SPD, Linkspartei und Grünen in der Hauptstadt den Senat aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zu dem Thema zu starten. Die Parlamentarier der rot-rot-grünen Koalition stimmten am Donnerstag im Abgeordnetenhaus einem entsprechenden Antrag zu. Mithilfe der Bundesratsinitiative wollen sie eine Bundesregelung erreichen, die Ländern und Kommunen eine Begrenzung von Mieten ermöglicht.

Altmaier: Für MV Werften Mittel von 300 Mio EUR vereinbart

Die angeschlagenen MV Werften erhalten nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) weitere Staatshilfen. "Es geht um ein Stabilisierungsvolumen von insgesamt rund 300 Millionen Euro", sagte Altmaier bei einem Pressestatement. "Der Wirtschaftstabilisierungsfondsausschuss der Bundesregierung hat heute die Weichen gestellt für den weiteren Erhalt der MV Werften in Wismar und in Mecklenburg-Vorpommern."

Regierung betont nach Stickoxid-Urteil bereits erzielte Erfolge

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen Deutschland, nachdem nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen gegen zu hohe Stickoxidwerte in Städten unternommen wurden, hat die Bundesregierung erreichte Fortschritte unterstrichen und eine baldige Erfüllung aller Vorgaben in Aussicht gestellt. "In Deutschland haben wir in den letzten Jahren viel für die Luftqualität erreicht", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Hiesige Leiharbeitnehmer aus dem EU-Ausland meist in Deutschland sozialversichert

In Deutschland tätige Leiharbeitnehmer aus anderen EU-Staaten unterliegen meist der deutschen Sozialversicherung. Ihre Rekrutierung im Herkunftsland reicht nicht aus, um sie auch dem dortigen Sozialsystem zu unterwerfen, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. (Az: C-784/19)

Biden trifft Queen nach G7-Gipfel in Großbritannien

US-Präsident Joe Biden wird im Anschluss an den G7-Gipfel in Großbritannien nächste Woche Königin Elizabeth II. treffen. Das britische Staatsoberhaupt werde Biden und seine Frau Jill auf Schloss Windsor westlich von London empfangen, erklärte der Königspalast am Donnerstag. Das Treffen ist am 13. Juni und somit am Tag nach ihrem 96. Geburtstag geplant.

Dänemark verabschiedet umstrittenes Asyl-Gesetz

Das dänische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz zur Unterbringung von Asylsuchenden in Drittländern verabschiedet. Der von der sozialdemokratischen Regierung eingebrachte Texte wurde am Donnerstag in Kopenhagen mit 70 zu 24 Abgeordnetenstimmen angenommen. Besonders Rechtsaußen-Parteien waren dafür. Linke und Organisationen wie die UNO kritisierten das Vorhaben scharf.

Geheimdienste von Russland und Belarus vereinbaren verstärkte Zusammenarbeit

Die Geheimdienste von Russland und Belarus haben eine verstärkte Zusammenarbeit angekündigt, um auf die "Aggressivität der USA und westlicher Länder" zu reagieren. Beide Seiten hätten vereinbart, "den destruktiven Aktivitäten des Westens gemeinsam entgegenzuwirken", teilten der Chef des russischen Auslandsgeheimdiensts SWR, Sergej Narischkin, und sein Kollege vom belarussischen KGB, Iwan Tertel, am Donnerstag nach einem Treffen im belarussischen Witebsk mit.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

ISM-Index Service Mai 64,0 (Apr: 62,7)

ISM-Index Service Mai PROGNOSE: 62,5

ISM-Index Service Aktivität Mai 66,2 (Apr: 62,7)

ISM-Index Service Auftragseingang Mai 63,9 (Apr: 63,2)

ISM-Index Service Beschäftigung Mai 55,3 (Apr: 58,8

ISM-Index Service Preise Mai 80,6 (Apr: 76,8)

