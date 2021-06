Samsung hat zwei neue Windows-Notebooks mit ARM-basierten Prozessoren angekündigt. Galaxy Book Go und Go 5G kommen mit Snapdragon-Chips von Qualcomm - nicht mit Samsungs Exynos-Chips. Erst vor wenigen Tagen hatte Chiphersteller Qualcomm mit dem Snapdragon 7c Gen 2 einen Prozessor für Notebooks im unteren Leistungssegment gezeigt, mit dem das Unternehmen den Pentium-Prozessoren Paroli bieten will. Jetzt hat Samsung mit dem Galaxy Book Go ein Einsteiger-Notebook vorgestellt, das - statt Samsungs eigener Exynos-Architektur - den neuen Snapdragon 7c Gen 2 an Bord hat. Galaxy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...