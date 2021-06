Momentan haben Anteilseigner von deutschen Autokonzernen allen Grund zur Freude, denn die Aktien von BMW, Daimler und Co. legten in den vergangenen Wochen allesamt sehenswert zu. Dabei konnten nicht nur die starken Absatzzahlen in China überzeugen.Aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft EY geht hervor, dass besonders die deutschen Konzerne mit ihrer starken Präsenz in China vom dortigen Wachstum des Neuwagenmarktes profitierten. Den Absatz konnten BMW (DE0005190003), Daimler (DE0007100000) und Volkswagen (DE0007664039) um 66 Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...