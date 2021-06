DJ INDEXÄNDERUNG/Auto1 ersetzen Siltronic im MDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Auto1 wird Siltronic im MDAX ersetzen. Wie der Indexanbieter Stoxx am Donnerstag mitteilte, werden außerdem im SDAX vier Änderungen vorgenommen. Dort ersetzen Absteiger Siltronic die in den MDAX aufsteigende Auto1-Aktie. Aufgenommen werden ferner Vantage Towers, Grenke und Nagarro. Den SDAX verlassen müssen Koenig & Bauer, Corestate Capital und Leoni. Die Änderungen treten mit Wirkung zum 21. Juni in Kraft.

Im DAX und im TecDAX gibt es keine Änderungen.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. September 2021.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX - NEUAUFNAHME - Auto1 + MDAX - HERAUSNAHME - Siltronic + SDAX - NEUAUFNAHME - Vantage Towers - Grenke - Nagarro - Siltronic + SDAX - HERAUSNAHME - Koenig & Bauer - Corestate Capital - Leoni - Auto1 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/smh/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 16:50 ET (20:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.